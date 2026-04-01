Украина планирует построить завод по производству ядерного топлива

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил серьёзную обеспокоенность из-за недавних атак около АЭС «Бушер» в Иране. По его словам, повреждение объекта с большим количеством ядерного топлива может привести к масштабному радиологическому инциденту, который затронет не только территорию Исламской Республики, но и соседние страны.