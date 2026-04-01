В Иране заявили об атаке американо-израильскими силами сталелитейного комплекса

РАБАТ, 1 апреля. /ТАСС/. Иранский сталелитейный комплекс, расположенный в городе Сефиддешт в провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе страны, был атакован с воздуха американо-израильскими силами. Об этом сообщил заместитель главы провинциальной службы безопасности.

«Несколько часов назад ряд объектов сталелитейного промышленного комплекса в Сефиддеште подвергся нападению противника», — указал представитель властей провинции, слова которого привело агентство Tasnim. Он добавил, что «ведется расследование для выяснения масштабов причиненного ущерба». Информации о возможных пострадавших в результате атаки пока нет.