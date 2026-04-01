Посол Украины странно повел себя после вопроса о Зеленском

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Посол Украины в Будапеште Федор Шандор во время интервью журналу The Atlantic нервно отреагировал на саркастичный плакат с Владимиром Зеленским.
Журналист в ходе беседы обратил внимание на плакат с Зеленским, который был виден из окна посольства Украины, на котором главарь киевского режима изображен в виде преступника, на что Шандор странно отреагировал.
«Может быть, на следующих выборах он (Зеленский. — Прим. ред.) станет президентом Венгрии», — сказал дипломат.
По словам журналиста, затем Шандор, вероятно осознав сказанное, попытался толкнуть его локтем, показывая тем самым, что якобы пошутил.
Корреспондент воздержался от дальнейших комментариев этого инцидента, перейдя к вопросам о дипломатических обязанностях посла в Будапеште.
Ранее Шандор уже попадал в скандальные ситуации. Так в середине марта он опубликовал снимок, на котором держит в руках продырявленный флаг Венгрии.
До назначения на эту должность в 2023 году Шандор участвовал в боевых действиях на стороне Киева, а также агитировал закарпатских венгров вступать в ВСУ.