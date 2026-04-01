Источник раскрыл обстоятельства крушения Ан-26 в Крыму

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Военно-транспортный самолёт Ан-26, потерпевший крушение в Крыму, врезался в скалу, сообщил РИА Новости источник на месте происшествия.

«Воздушное судно врезалось в скалу», — сказал собеседник агентства.

Ранее Минобороны РФ сообщило о катастрофе Ан-26 над Крымом. Шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли. По предварительным данным, катастрофа произошла из-за технической неисправности, поражающего воздействия по самолету не было.

