Источник: потерпевший крушение в Крыму самолёт Ан-26 врезался в скалу

Потерпевший крушение в Крыму военно-транспортный самолёт Ан-26 врезался в скалу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник, находящийся на месте ЧП.
«Воздушное судно врезалось в скалу», — цитирует агентство собеседника.
Ранее стало известно, что в Минобороны России потеряли связь с военно-транспортным самолётом Ан-26 над Крымом.
Спасатели обнаружили место крушения воздушного судна. Шесть членов экипажа и находившиеся на борту 23 пассажира погибли.
Узнать больше по теме
