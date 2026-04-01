FT: в Британии сменили командира подлодки из-за связи с женой якобы шпиона КНР

ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Командир одной из четырех британских подлодок типа Vanguard, несущих ядерное оружие, покинул свой пост из-за контактов с депутатом Палаты общин (нижней палаты парламента) от правящей Лейбористской партии Джоани Рид, чей муж был задержан по подозрению в работе на китайскую разведку. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).
По информации издания, ВМС Великобритании начали внутреннее расследование в отношении неназванного командира, который, будучи женатым, якобы вступил в романтические отношения с Рид. Отмечается, что проверка была проведена на предмет оценки риска возможного шантажа военнослужащего. Газета подчеркнула, что Минобороны Соединенного Королевства осталось довольно результатами проверки, которая не нашла «нарушений безопасности».
В то же время, как указала FT, командир подлодки по личным причинам решил подать в отставку. Издание добавило, что он по-прежнему находится на военной службе. По данным FT, военнослужащий и Рид знают друг друга уже много лет.
5 марта Скотленд-Ярд сообщил о задержании трех мужчин по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности, а именно — в работе на разведку КНР. Одним из них оказался муж Рид — глава лоббистской компании Earthcott Дэвид Тейлор. После этого депутат добровольно вышла из фракции Лейбористской партии на время проведения расследования. Она также подчеркнула, что «не замечала ничего, что могло бы зародить у нее сомнения в том, что ее муж нарушил какой-либо закон».
После этого заместитель главы МВД Великобритании Дэн Джарвис пригрозил Китаю «серьезными последствиями», если будет доказано вмешательство Пекина во внутренние дела королевства. В ответ на это посольство Китая в Лондоне выразило решительный протест властям Великобритании, призвав правительство королевства прекратить «антикитайские политические манипуляции».
Всего на вооружении у Великобритании имеются четыре атомные субмарины типа Vanguard — HMS Vanguard, HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilant. Эти подлодки, построенные в 1990-е годы, несут баллистические ракеты Trident II (D5). Согласно опубликованному в 2021 году комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, к началу 2030-х годов эти субмарины станут заменять подлодками типа Dreadnought.