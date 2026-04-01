ЕС передал Киеву список законов, необходимых для получения €4 млрд

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос направила Киеву перечень из 11 законопроектов, принятие которых позволит Украине привлечь до €4 млрд финансовой помощи.

Как сообщает «Украинская правда», эти реформы направлены на продвижение Украины к членству в ЕС. По словам Кос, их «эффективное и оперативное принятие» позволит получить финансирование до €4 млрд.

Издание отмечает, что все законопроекты относятся к обязательствам, которые Украина не выполнила в прошлом году. Они уже прошли экспертизу Еврокомиссии и готовы к рассмотрению.

Подчёркивается, что речь идёт о законопроектах, касающихся судебной реформы, государственной службы, энергетики и железнодорожной сферы.

«Ключевая особенность: в случае их принятия выделение средств не будет требовать единогласия в ЕС, то есть эти средства (премьер-министр Венгрии Виктор. — RT) Орбан заблокировать не сможет», — говорится в публикации.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пожаловалась, что у неё нет хороших новостей по выделению Киеву кредита в размере €90 млрд.

