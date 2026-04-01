Евросоюз выделил Украине финансовую помощь за счет замороженных активов РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Киеве объявила о выделении Украине еще 80 миллионов евро. Средства были получены за счет прибыли, накопленной от замороженных российских активов.
Каллас также высказалась за ужесточение санкционного режима в отношении Москвы, а не за его ослабление.
С начала боевых действий страны Евросоюза и государства «Большой семерки» заморозили около половины международных резервов России — примерно 300 миллиардов евро. Из этой суммы более 200 миллиардов находятся в ЕС, причем 180 миллиардов хранятся на счетах бельгийской системы Euroclear. Как ранее сообщала Еврокомиссия, с января по ноябрь 2025 года ЕС перечислил Украине 18,1 миллиарда евро, полученных от доходов с замороженных российских активов.
Ранее сообщалось, что ЕС требует от Украины принять 11 законов для получения 4 миллиардов евро.
