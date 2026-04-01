Евросоюз выделил Украине финансовую помощь за счет замороженных активов РФ

С начала боевых действий страны Евросоюза и государства «Большой семерки» заморозили около половины международных резервов России — примерно 300 миллиардов евро. Из этой суммы более 200 миллиардов находятся в ЕС, причем 180 миллиардов хранятся на счетах бельгийской системы Euroclear. Как ранее сообщала Еврокомиссия, с января по ноябрь 2025 года ЕС перечислил Украине 18,1 миллиарда евро, полученных от доходов с замороженных российских активов.