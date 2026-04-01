Посол Ирана в Лондоне Мусави допустил удары по британским базам из-за помощи США

ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Использование Соединенными Штатами британских баз для нанесения ударов по Ирану может сделать военные объекты Великобритании легитимными ответными целями. Об этом заявил иранский посол в Лондоне Сейед Али Мусави в интервью газете The Times.
«Это очень важный вопрос, который мы рассматриваем. Это очень важный вопрос для нашей самообороны. Представители военного звена нашей системы примут соответствующее решение. Это зависит от ваших действий, — сказал он. — Все варианты должны быть рассмотрены. Мы очень осторожно и деликатно подходим к самообороне».
Говоря о перспективах урегулирования конфликта, дипломат заявил, что Тегеран не доверяет администрации президента США Дональда Трампа. «У нас нет взаимного доверия с администрацией Трампа, чтобы снова вести диалог, — отметил посол. — К сожалению, у президента Трампа очень плохое, ужасное личное дело. Если вы теперь хотите мирного решения этой войны, то в первую очередь нам необходимо предоставить гарантии того, что против иранского народа не будет снова применена сила и агрессия».
Глава диппредставительства добавил, что Тегеран готов обсуждать вопросы, связанные с ядерной программой. «Мы готовы устранить любые опасения и неясности», — указал он.
Использование баз.
1 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон одобрил просьбу Вашингтона использовать его военные базы для нанесения ударов по складам с ракетами в Иране. Речь идет о базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазе Фэрфорд в английском графстве Глостершир, являющейся основным пунктом размещения тяжелых бомбардировщиков США в Европе. Стармер уточнил, что Лондон не присоединится к американским ударам.
20 марта представитель Стармера сообщил, что Великобритания также дала разрешение Соединенным Штатам на использование своих авиабаз для нанесения ударов по тем объектам в Иране, с которых ведется обстрел судов в Ормузском проливе или инфраструктуры соседних стран.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.