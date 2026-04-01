Пушков: Иран «перемалывает» ракеты Соединённых Штатов

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что ракетный потенциал Ирана оказывает серьёзное давление на систему перехвата США.

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что ракетный потенциал Ирана оказывает серьёзное давление на систему перехвата США.

В своём Telegram-канале он отметил, что ракетные возможности Ирана стали «мощнейшей машиной по перемалыванию ракет-перехватчиков США». По мнению сенатора, это можно рассматривать как удар по «военной гегемонии» Соединённых Штатов.

Ранее телеканал CNN отмечал, что, столкнувшись со «смертоносными атаками» иранских беспилотников на Ближнем Востоке, американские военные спешно перебрасывают в регион оборонительные системы, приспосабливаясь к новой угрозе.

Профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди в интервью профессору Университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену заявлял, что США и Израиль недооценили возможности Ирана.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше