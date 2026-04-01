Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Малой Корчаковкой в Сумской области. За последние дни российские войска также взяли Новоосиново и Ковшаровку в Харьковской области, Брусовку в ДНР и Луговское в Запорожской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что ВС РФ сейчас продвигаются по всей линии фронта. Во вторник Минобороны РФ также показало кадры работы российских систем ПВО — от комплексов «Тор-М2» и «Панцирь-С» до новейших дронов-перехватчиков.