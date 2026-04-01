Освобождение Малой Корчаковки, работа сил ПВО и ответ на предложение о «перемирии»: как развивается ситуация в зоне СВО

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Малой Корчаковкой в Сумской области. За последние дни российские войска также взяли Новоосиново и Ковшаровку в Харьковской области, Брусовку в ДНР и Луговское в Запорожской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что ВС РФ сейчас продвигаются по всей линии фронта. Во вторник Минобороны РФ также показало кадры работы российских систем ПВО — от комплексов «Тор-М2» и «Панцирь-С» до новейших дронов-перехватчиков.
«Подразделения группировки войск “Север” в результате активных действий установили контроль над населённым пунктом Малая Корчаковка», — говорится в релизе.
«Северяне» также нанесли поражение живой силе и технике бригад ВСУ и теробороны в районах н. п. Потаповка, Мирополье, Червоная Заря и Кондратовка на Сумщине.
В Харьковской области ВС РФ ударили по позициям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. В общей сложности на этих направлениях противник за сутки потерял свыше 270 военнослужащих и семь автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и восемь складов материальных средств.
В понедельник, 30 марта, сообщалось, что российская армия освободила ещё два населённых пункта — Луговское в Запорожской области и Новоосиново в Харьковской области. В ходе штурма Луговского бойцы 1198-го мотострелкового полка 35-й армии (группировка войск «Восток») уничтожили более двух взводов живой силы противника и зачистили свыше 150 зданий и укреплений.
Результативными оказались и минувшие выходные: в субботу противника выбили из Брусовки в Донецкой Народной Республике, а в воскресенье — из Ковшаровки в Харьковской области.
«Киевский режим отчаянно нуждается в перемирии».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложения Киева организовать «пасхальное перемирие». По его словам, Зеленский сейчас нуждается хоть в какой-то передышке, потому что ВС РФ продвигаются вперёд на всех направлениях.
«Понятно, что киевский режим отчаянно нуждается в перемирии, в любом перемирии, потому что динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, свидетельствует о том, что российские войска продвигаются вперёд — где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта», — заявил представитель Кремля.
Дмитрий Песков.
РИА Новости.
© Сергей Бобылев.
При этом Песков подчеркнул, что речь надо вести не о временном перемирии, а о достижении постоянного мира. Единственным препятствием для этого является позиция Киева.
«Мы ещё раз повторяем: Зеленский должен взять на себя ответственность и принять соответствующие решения с тем, чтобы мы вышли на мир, а не на перемирие», — отметил он.
Песков добавил, что Зеленскому следует своевременно сделать шаг в сторону мира, поскольку потом это решение придётся «принимать более дорогой ценой».
Стоит отметить, что весной 2025 года Москва выступила с инициативой о пасхальном перемирии. Киев на него согласился, однако де-факто не соблюдал. По подсчётам российской стороны, украинские боевики нарушили режим прекращения огня почти 5 тыс. раз.
«Тор» и «Панцирь» на дежурстве.
31 марта МО РФ опубликовало несколько материалов о работе российских подразделений ПВО. Так, в одной из публикаций рассказывается о боевом дежурстве расчёта ЗРПК «Панцирь-С» в зоне ответственности группировки войск «Запад».
Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, в арсенал ЗРПК входят две двуствольные пушки калибра 30 мм с боекомплектом 1,4 тыс. выстрелов.
«Панцирь» способен поражать как низколетящие высокоскоростные цели, так и низколетящие малоскоростные цели, то есть беспилотники. Очень много у него преимуществ: мобильность, работа в движении, простота в использовании", — отметил замначальника расчёта ЗРПК Артём.
Помимо этого, Минобороны показало, как зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» группировки войск «Днепр» уничтожил ударный БПЛА противника в Запорожской области.
Работа «Тор-М2».
Командир расчёта с позывным Бердянск рассказал, что в зоне СВО им приходится сбивать в том числе управляемые авиабомбы ВСУ.
«В основном уничтожаем разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. Также уничтожаем УАБ противника», — пояснил военный.
Дроны-истребители.
Борьбу с БПЛА ведут сегодня не только крупные зенитные комплексы, но и специальные дроны-перехватчики. Минобороны РФ на своём сайте разместило видео с подборкой перехватов украинских беспилотников, осуществлённых с помощью таких аппаратов.
На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, операторы расчётов FPV-истребителей настигают и уничтожают воздушным тараном БПЛА ВСУ «Вектор», «Лелека-100», «Мара», «Гор», Shark Mini, Ares и Avenger.
Работа дронов-перехватчиков.
Для выполнения подобных задач ВС РФ используют несколько типов беспилотников-перехватчиков. В СМИ упоминались, в частности, БПЛА «Ёлка» и «Сокол-И».
«Ёлка» имеет двойное X-образное оперение. Как отмечают в МО РФ, главная особенность этого аппарата — экономичность и высокая скорость до 250 км/ч. Дальность полёта достигает 3 км, высота — от 1,5 до 2 км. С помощью искусственного интеллекта «Ёлка» захватывает цель и поражает её кинетическим ударом, не используя взрывчатые вещества.
В свою очередь, «Сокол-И» выполнен по схеме самолётного типа. Принцип применения этого БПЛА схож с «Ёлкой», однако во время тарана «Сокол-И» дополнительно подрывает боевую часть — как правило, это граната.
Оба БПЛА отличаются невысокой стоимостью производства — использовать их против дронов ВСУ гораздо выгоднее, чем дорогостоящие ракеты для ЗРК.