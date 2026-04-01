Al Hadath утверждает, что глава судебной власти Ирана погиб при атаке на Тегеран

Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи погиб в результате одной из атак на Тегеран, утверждает телеканал Al Hadath.

«Поступают сообщения о гибели главы судебной власти Мохсени-Эджеи в Тегеране», — говорится в публикации.

Официальных заявлений иранских властей пока нет.

17 марта иранские власти подтвердили информацию о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования в связи с гибелью Лариджани и пообещал виновным суровую месть.

1 марта иранское государственное телевидение сообщило, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше