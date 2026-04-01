Трамп: США завершат операцию независимо от того, пойдёт ли Тегеран на сделку

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США завершат военную операцию против Ирана независимо от того, пойдет ли Тегеран на сделку с Вашингтоном.
«Мы закончим (операцию. — RT) тогда, когда поймём, что они надолго отброшены в каменный век и у них нет возможности получения ядерного оружия», — сказал он.
Также Трамп отметил, что военная операция Соединённых Штатов против Ирана продлится ещё две — три недели.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Соединённые Штаты рассчитывают заключить сделку с Ираном до 6 апреля.