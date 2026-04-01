Боец ВС РФ Агасиев самостоятельно уничтожил штурмовую группу ВСУ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Рядовой Кирилл Агасиев вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой ВСУ и самостоятельно уничтожил одну из штурмовых групп. О подвиге военнослужащего рассказали в Минобороны РФ.
Ведя наблюдение на наблюдательном посту, Агасиев заметил передвижение диверсионно-разведывательной группы. Доложив командованию о передвижении крупного соединения противника и организовав взаимодействие с несколькими постами, рядовой атаковал диверсантов.
«В ходе скоротечного боя рядовой Кирилл Агасиев лично уничтожил одну из штурмовых групп и сковал боем противника до прибытия подкрепления. Боевики, понеся потери от массированного огня прибывшего подкрепления, спешно отступили», — рассказали в министерстве.
Там подчеркнули, что благодаря мужеству и самоотверженности рядового Агасиева противник понес значительные потери в живой силе, а диверсионно-разведывательная группа противника не сумела нанести неожиданный удар по позициям российских войск.
В ведомстве также рассказали о том, как российская штурмовая группа под командованием старшего сержанта Александра Ларищева заставила бежать с поля боя штурмовые группы ВСУ. Получив задачу захватить позиции противника, группа Ларищева ворвалась и уничтожила украинских боевиков. Понимая, что противник контратакует, старший сержант организовал оборудование позиций для отражения атаки.
«Противник спустя короткое время под прикрытием налета ударных дронов атаковал позиции российских штурмовиков. Благодаря грамотному рассредоточению, маскировке и укреплению позиций ударные дроны не нанесли потерь российским военнослужащим, а штурмовые группы противника, понеся потери, бежали с поля боя», — отметили в министерстве. В Минобороны подчеркнули, что благодаря грамотному руководству Ларищева штурмовая группа выполнила задачу по захвату и удержанию важного опорного пункта.