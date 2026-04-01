Украинский посол попал в неловкую ситуацию из-за шутки о Зеленском

В ходе интервью журналу The Atlantic посол Украины в Венгрии Федор Шандор неожиданно отреагировал на саркастичный плакат с изображением Владимира Зеленского, который был виден из окна украинского посольства.
Когда журналист обратил внимание на постер, где украинский лидер представлен в образе преступника, дипломат заметил: «Может быть, на следующих выборах он станет президентом Венгрии».
После этих слов Шандор, как пишет издание, осознал сказанное и попытался локтем показать, что это была шутка. Корреспондент не стал комментировать инцидент и перешел к другим вопросам.
Это не первый скандал, связанный с венгерским дипломатом. В середине марта он публиковал фотографию с продырявленным флагом Венгрии. До своего назначения на пост посла в 2023 году Шандор участвовал в боевых действиях на стороне Киева и призывал закарпатских венгров вступать в ряды Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что Евросоюз выделил Украине финансовую помощь за счет замороженных активов РФ.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.