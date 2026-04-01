Трамп заявил, что не ставил смену власти как цель операции против Ирана

Трамп утверждает, что не ставил целью операции против Ирана смену власти там.

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что никогда не ставил целью военной операции против Ирана смену власти в исламской республике.

«Смена режима (в Иране — ред.) уже произошла. Смена режима не входила в список моих целей. У меня была одна цель — у них не должно быть ядерного оружия. И эта цель достигнута», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Трамп, комментируя ход переговоров с Тегераном, охарактеризовал новых лидеров Ирана как «гораздо более рациональных».

В понедельник госсекретарь США Марко Рубио выделил четыре задачи операции США против Ирана «Эпическая ярость». В них вошли уничтожение ВВС и ВМС Ирана, резкое сокращение возможностей страны по запуску ракет, а также уничтожение военной промышленности исламской республики.

Глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати 8 марта сообщал о том, что Тегеран считает, что Трамп желает раскола в Иране, но он ошибся в своих расчетах.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако позднее они не скрывали, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше