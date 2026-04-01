В ДНР практически исключили работу агентуры противника по БПЛА

ДОНЕЦК, 1 апреля. /ТАСС/. Работа агентуры противника в ДНР по установке ретрансляторов для беспилотников исключена почти полностью, сообщил ТАСС специалист системы защиты от БПЛА «Купол Донбасса» УФСБ России по региону.
«Были случаи единичные, и они вовремя пресекались. С тем количеством военнослужащих и тем количеством спецслужб, которые задействованы в работе именно в нашем регионе, это практически невозможно», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что действия агентуры противника могут заключаться, например, в установке ретрансляторов для работы вражеских БПЛА.
