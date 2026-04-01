Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Диалог с Кубой ведётся на рабочем уровне

Россия ведёт диалог с Кубой на рабочем уровне, но телефонные переговоры глав государств пока не планируется. Об этом рассказал газете «Известия» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

«Пока нет таких планов, диалог ведётся на рабочем уровне», — отметил представитель Кремля.

А ранее пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт прокомментировала прибытие на Кубу российского танкера с нефтью, заявив, что решения по допуску судов к острову в настоящее время принимаются в индивидуальном порядке. По её словам, со временем на Кубе будет больше танкеров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

