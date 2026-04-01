Роскачество в этом году проверит кроксы

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Роскачество в этом году проведет проверку кроксов и их аналогов, которые продаются на российском рынке, заявил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
«Так называемые “кроксы” и все конкуренты этого бренда — всю линейку мы обязательно посмотрим с точки зрения и факторов безопасности, и потребительских свойств», — сказал Протасов.
По его словам, Роскачество проверяет товары и российского, и импортного производства.
«Всегда в исследования у нас попадают лидеры рынка, вне зависимости от страны происхождения. Потому что, когда мы с вами приходим в магазин и видим выкладку продукции, мы должны о ней знать всю информацию», — пояснил Протасов.