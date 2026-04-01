Трамп заявил, что обжалует решение о приостановке строительства бального зала

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о намерении обжаловать решение суда, который ранее постановил остановить строительство бального зала на территории Белого дома.

«Мы подадим апелляцию», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Трамп, суд указал, что для строительства требуется одобрение конгресса. По словам президента США, в данном случае оно не нужно, так как стройка ведётся за счёт «богатых людей и компаний», а администрация не «просит средств у налогоплательщиков».

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что в решении суда есть положения, позволяющие ему продолжить работы.

«Мы можем продолжать строительство, если необходимо для безопасности Белого дома», — сказал он.

Ранее Трамп сообщил, что комиссия по изящным искусствам одобрила проект бального зала Белого дома.

