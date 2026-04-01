Хакеры отключили украинскую соцсеть спустя день после начала ее работы

В воскресенье, 29 марта, украинские разработчики представили новую социальную сеть YEDNA, которую обозначили как негосударственную и независимую социальную сеть, сравнимую с «городской площадью» для публичных постов украинцев. Как отметили сами разработчики, вход в социальную сеть происходит только через украинский электронный сервис государственных услуг «Дия», разработанный министерством цифровой трансформации Украины. Данное решение, как указали разработчики, было обосновано тем, чтобы ограничить доступ к социальной сети ботам и россиянам.