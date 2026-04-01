Актриса Дина Корзун осудила «лубочный» подход к русской теме в кино

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В российском кино пока нет возвращения к настоящим русским традициям, отметила в интервью РИА Новости актриса и общественный деятель Дина Корзун.
«В кино я не вижу возвращения к истинно русскому, скорее все очень лубочное, ненастоящее. Но все, действительно, как я уже говорила, циклично. В России очень долго вытравливали русское в угоду западному. Но настало время, когда маятник качнулся в обратную сторону», — подчеркнула актриса.
Корзун отметила, что среди младшего поколения в смешанных семьях за границей становится популярным советское кино, что поможет пройти этап лубочности.
«Знаете, у меня много друзей и знакомых за границей. Причем это смешанные семьи, и вот их внуки очень интересуются советским кино. Думаю, что через этих детей вернется интерес к глубине и человечности после этапа лубочности», — сказала Корзун.
По ее мнению, «настоящие культурно-нравственные ценности понятны всем».
«Вот почему советское кино могло удивить, в том числе и профессионалов на Западе. Поэтому наши фильмы получали престижные награды, особенно после Второй мировой войны», — сказала Корзун.
Первого апреля в прокат выходит российский фильм «Желаю славы» (16+) о парне, который после несчастного случая становится знаменитым в Сети.
Комедия, как рассказала Корзун, сыгравшая маму главного героя, высмеивает актуальные проблемы, которые связаны с блогосферой.
Большое интервью с актрисой выйдет на RIA.ru в ближайшие часы.
Ранее заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев заявил РИА Новости, что российский кинематограф успешно выстоял в период западных санкций. По данным чиновника, более 70% россиян смотрят отечественные фильмы.