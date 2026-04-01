Дмитриев назвал две причины энергетических ограничений в ЕС

Дмитриев: отказ от российской энергии и от АЭС являются причинами ограничений ЕС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал две причины энергетических ограничений в ЕС: это безответственный отказ от российской энергии и глупость прогрессивного подхода к отказу от атомной энергетики.

«Энергетические ограничения в ЕС, как и предсказывалось, вводятся точно по графику. Они спровоцированы конфликтом в Персидском заливе, но вызваны безответственными решениями ЕС отказаться от доступной и надежной российской энергии, а также глупостью “прогрессивного” подхода к поэтапному отказу от атомной энергетики», — так Дмитриев прокомментировал в соцсети новость издания Politico о том, что Еврокомиссия призвала людей работать из дома и меньше пользоваться автомобилями и самолетами.

