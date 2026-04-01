На Кубани обломки БПЛА упали на нежилой дом, произошло возгорание

Обломки беспилотника попали на нежилой дом и в поле в станице Кисляковской в Краснодарском крае, начался пожар. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
«Пострадавших нет… Произошло возгорание, которое оперативно потушили», — говорится в публикации в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что на месте падения обломков работают оперативные и специальные службы.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека, в том числе глава администрации села Казинка Виктор Гоженко.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше