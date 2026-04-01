В МИД РФ назвали причину приостановки переговоров по Украине

По словам дипломата, в последние месяцы прошло несколько раундов трехсторонних консультаций с участием России, США и Украины, однако сейчас обсуждения заморожены. Москва, как подчеркнул Галузин, сохраняет готовность к продолжению диалога, однако акцент должен делаться не на количестве встреч, а на содержательности обсуждаемых вопросов.
Российская сторона, добавил замминистра, всегда оставалась открытой к поиску политико-дипломатических путей урегулирования конфликта.
Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.
Ранее сообщалось, что Евросоюз выделил Украине финансовую помощь за счет замороженных активов РФ.
