В МИД РФ назвали причину приостановки переговоров по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью ТАСС заявил, что переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине в настоящее время приостановлен. Причиной он назвал военные действия США и Израиля против Ирана.

По словам дипломата, в последние месяцы прошло несколько раундов трехсторонних консультаций с участием России, США и Украины, однако сейчас обсуждения заморожены. Москва, как подчеркнул Галузин, сохраняет готовность к продолжению диалога, однако акцент должен делаться не на количестве встреч, а на содержательности обсуждаемых вопросов.

Российская сторона, добавил замминистра, всегда оставалась открытой к поиску политико-дипломатических путей урегулирования конфликта.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделил Украине финансовую помощь за счет замороженных активов РФ.

