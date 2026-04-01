Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Священник рассказал, что нужно сделать в Вербное воскресенье

РИА Новости: в Вербное воскресенье нужно исповедоваться и причаститья.

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Главное, что нужно сделать верующим на Лазареву субботу и Вербное воскресенье, — исповедоваться, причаститься и помолиться, подготовившись к завершающей Великий пост Страстной седмице, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.

«В Лазареву субботу и Вербное воскресенье нет ничего “обязательного” в том смысле, что если вы этого не сделаете, то совершите грех. Но есть то, что помогает нам встретить наступающую Страстную седмицу с чистой душой. Постарайтесь прийти в храм, чтобы разделить радость о воскрешении друга Христова — Лазаря. А в воскресенье — торжественную встречу Грядущего в Иерусалим на добровольные страдания нашего Господа. Поисповедуйтесь, причаститесь, помолитесь. Главное, что нужно сделать в эти дни, — это постараться освободить сердце от суеты и тревоги», — сказал священник РИА Новости.

Страстная неделя, следующая за Вербным воскресеньем, — время особого духовного сосредоточения, напомнил он.

«Пусть освященная верба будет для вас напоминанием о том, что Господь идет к нам навстречу, и от нас требуется лишь открыть Ему дверь своей души», — заключил Владислав Береговой.

Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим — один из 12 главных церковных праздников. В 2026 году оно отмечается 5 апреля, за неделю до Пасхи. Ему предшествует Лазарева суббота — день, когда Христос воскресил из мертвых праведного Лазаря.

Он посвящен прибытию Иисуса Христа в Иерусалим перед иудейской Пасхой. Люди, встречавшие его в городе, устлали пальмовыми ветвями дорогу, по которой он въехал в город на осле. В напоминание об этом в Церкви установилась традиция приносить в храм и освящать пальмовые ветви, а в Русской церкви ее заменили ветки зацветающей вербы. От этого произошло второе название праздника — Вербное воскресенье.