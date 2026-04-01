Священник рассказал, что нужно сделать в Вербное воскресенье

«В Лазареву субботу и Вербное воскресенье нет ничего “обязательного” в том смысле, что если вы этого не сделаете, то совершите грех. Но есть то, что помогает нам встретить наступающую Страстную седмицу с чистой душой. Постарайтесь прийти в храм, чтобы разделить радость о воскрешении друга Христова — Лазаря. А в воскресенье — торжественную встречу Грядущего в Иерусалим на добровольные страдания нашего Господа. Поисповедуйтесь, причаститесь, помолитесь. Главное, что нужно сделать в эти дни, — это постараться освободить сердце от суеты и тревоги», — сказал священник РИА Новости.