Польша закрыла въезд для россиян без биометрического паспорта

С 1 апреля 2026 года россияне с небиометрическим паспортом не могут въехать в Польшу, предупреждение об этом ранее публиковала Еврокомиссия.
Дипмиссия России ранее сообщала о необходимости оформить новый биометрический паспорт. Для дипломатических и служебных паспортов запрет вступил в силу еще раньше — 1 января 2026 года.
Такие страны, как Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва (исключение — транзит в Калининград), также не признают паспорта без чипа, это связано с переходом стран Шенгена на новую систему пограничного контроля с технологией биометрической идентификации.
В 2025 году Еврокомиссия запретила выдачу многоразовых виз россиянам. Теперь граждане России должны подаваться на новую визу каждый раз, когда они хотят въехать в страну Шенгена.
