Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп 1 апреля выступит с обращением к согражданам по ситуации вокруг Ирана

Это произойдет в 04:00 мск 2 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп выступит 1 апреля с обращением к американцам в связи с военной операцией против Ирана. Об этом сообщила в X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Завтра вечером, в 21:00 (04:00 2 апреля мск — прим. ТАСС), президент Трамп выступит с обращением к стране, чтобы сообщить важное обновление по Ирану», — сообщила Ливитт.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
