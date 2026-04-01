Марочко: после взятия Малой Корчаковки ВС РФ начали бои на новом участке фронта

ЛУГАНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Военные РФ со взятием под контроль Малой Корчаковки Сумской области начали бои на новом участке фронта. Продвижение в этом районе позволит армии РФ развить наступление на хорошо подготовленный укрепрайон Вооруженных сил Украины у соседней Хотени. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«С освобождением Малой Корчаковки открылся новый участок на сумском направлении. Также стоит отметить, что после освобождения Алексеевки Сумской области наши военнослужащие развивают успех — продвигаются в южном направлении. Впереди у нас очень серьезный укрепрайон украинских боевиков — это населенные пункты Хотень, Писаревка и Кияница. Часть из них находится на стратегических высотах, следовательно, нашим военнослужащим придется очень серьезно постараться для того, чтобы разбить укрепрайоны противника и продвигаться дальше для формирования буферной зоны в данном районе», — сказал он.
Марочко отметил, что в целом российская группировка войск «Запад» за последнее время «достигла серьезных результатов» в Сумской области.
О взятии под контроль сумской Малой Корчаковки в Минобороны РФ сообщили 31 марта.