Марочко: после взятия Малой Корчаковки ВС РФ начали бои на новом участке фронта

«С освобождением Малой Корчаковки открылся новый участок на сумском направлении. Также стоит отметить, что после освобождения Алексеевки Сумской области наши военнослужащие развивают успех — продвигаются в южном направлении. Впереди у нас очень серьезный укрепрайон украинских боевиков — это населенные пункты Хотень, Писаревка и Кияница. Часть из них находится на стратегических высотах, следовательно, нашим военнослужащим придется очень серьезно постараться для того, чтобы разбить укрепрайоны противника и продвигаться дальше для формирования буферной зоны в данном районе», — сказал он.