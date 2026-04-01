Российские морпехи уничтожили дрон-самолет ВСУ на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Расчеты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты ВС РФ уничтожили украинский разведывательный беспилотник Shark на добропольском направлении, сообщил РИА Новости командир зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Сармат».
По его словам, цель была обнаружена с помощью средств радиолокации и радиотехнической разведки, после чего к ней были направлены дроны-перехватчики.
«Комплекс радиотехнической разведки подтверждает, что в этом направлении находится дрон самолетного типа противника. Мы классифицируем цель и выдвигаемся на ее уничтожение, вот был Shark», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что для перехвата украинского беспилотника используются несколько FPV-дронов.
«На один борт противника поднимается порядка двух-трех FPV-дронов-перехватчиков. В целом мы уже уничтожали все типы украинских беспилотников самолетного типа», — добавил «Сармат».
Shark — украинский разведывательный беспилотник самолетного типа, он предназначен для воздушной разведки, наблюдения за линией фронта и корректировки огня артиллерии. Оснащен стабилизированной оптико-электронной камерой с мощным зумом, позволяющим вести наблюдение и передавать изображение в режиме реального времени на значительном расстоянии. Дальность работы комплекса может достигать 60 километров, а продолжительность полета — до четырех часов.