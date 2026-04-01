Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские морпехи уничтожили дрон-самолет ВСУ на Добропольском направлении

РИА Новости: ВС РФ уничтожили БПЛА ВСУ Shark на Добропольском направлении.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 1 апр — РИА Новости. Расчеты беспилотных систем противовоздушной обороны морской пехоты ВС РФ уничтожили украинский разведывательный беспилотник Shark на добропольском направлении, сообщил РИА Новости командир зенитно-ракетного артиллерийского дивизиона 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Сармат».

По его словам, цель была обнаружена с помощью средств радиолокации и радиотехнической разведки, после чего к ней были направлены дроны-перехватчики.

«Комплекс радиотехнической разведки подтверждает, что в этом направлении находится дрон самолетного типа противника. Мы классифицируем цель и выдвигаемся на ее уничтожение, вот был Shark», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для перехвата украинского беспилотника используются несколько FPV-дронов.

«На один борт противника поднимается порядка двух-трех FPV-дронов-перехватчиков. В целом мы уже уничтожали все типы украинских беспилотников самолетного типа», — добавил «Сармат».

Shark — украинский разведывательный беспилотник самолетного типа, он предназначен для воздушной разведки, наблюдения за линией фронта и корректировки огня артиллерии. Оснащен стабилизированной оптико-электронной камерой с мощным зумом, позволяющим вести наблюдение и передавать изображение в режиме реального времени на значительном расстоянии. Дальность работы комплекса может достигать 60 километров, а продолжительность полета — до четырех часов.

