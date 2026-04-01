Tasnim: Иран пригрозил ударами по станциям Starlink в Персидском заливе

КАИР, 1 апреля. /ТАСС/. Иран считает станции спутниковой интернет-связи Starlink в странах Персидского залива своими «законными целями», сообщило агентство Tasnim.
По его данным, исламская республика объявила, что планирует атаковать станции, расположенные на Бахрейне, в Кувейте и ОАЭ.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.