Конгрессвумен Луна заявила, что продолжит налаживать диалог с Россией

Конгрессвумен Луна продолжит налаживать диалог с Россией.

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна на фоне критики со стороны коллег заявила, что продолжит налаживать диалог с Россией.

«Советую вам заняться своей работой и открыть дипломатические переговоры о мире вместо того, чтобы пытаться делать громкие заявления в X. Я и дальше буду налаживать диалог и вести переговоры с другой страной, обладающей ядерным оружием», — написала Луна в соцсети X в ответ на заявление конгрессмена-демократа Джимми Панетты о том, что недавний визит российских законодателей в Капитолий якобы представлял «угрозу безопасности».

Пятеро российских законодателей на минувшей неделе встречались с коллегами из конгресса США и чиновниками американской администрации. Это была первая поездка депутатов Госдумы в США за последние годы. В 2014 году были приостановлены межпарламентские связи со странами, которые ввели санкции против России. В ходе визита Луна провела для них экскурсию по Капитолию.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше