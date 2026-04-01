Посол: Тегерану нужны гарантии неприменения силы для завершения войны с США

«К сожалению, у президента (США Дональда. — RT) Трампа очень плохое, очень отвратительное досье в этом отношении», — цитирует дипломата издание.
По его словам, для мирного урегулирования «прежде всего нужна гарантия и заверения», что против Ирана не будет вновь применена сила.
Мусави подчеркнул, что Иран относится к диалогу с осторожностью, поскольку во время переговорного процесса страна дважды подвергалась атакам. Он заявил, что у Тегерана «больше нет взаимного доверия» к администрации Трампа после того, как спустя несколько месяцев после начала диалога последовал новый удар.
Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что Иран не приемлет прекращения огня. Кроме того, в интервью телеканалу Al Jazeera он подчеркнул, что Тегеран не отправлял Вашингтону ответа на план урегулирования.