В РПЦ рассказали, как не попасться на рассылки мошенников перед Пасхой

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Рассылки, «обещающие бесплатные удовольствия», на деле оказываются обманом, жертвовать на храмы и нуждающимся нужно через официальные сайты, или лично в храме, рассказал РИА Новости зампредседателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Мошенники начали рассылать верующим, пенсионерам и социально незащищенным гражданам уведомления о соцвыплатах к Пасхе, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Там отметили, что в преддверии Пасхи у россиян наблюдается религиозный подъем, есть традиция заниматься благотворительностью. В «Мошеловке» посоветовали делать пожертвования только лично в храме или через проверенные официальные сайты епархий.
«Призываю верующих не поддаваться на мошеннические рассылки, обещающие какие-то бесплатные удовольствия, а на деле оканчивающиеся обманом. В Церкви периодически обновляют список лжесвященников и мошенников, которые собирают деньги якобы на Церковь или поминовения. Список опубликован на сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе “Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет”, — сказал Кипшидзе.
Он также призвал жертвовать на Церковь «только проверенным способом». «Например, можно пожертвовать нуждающимся через церковную платформу “Поможем” (сайт mirom.help), или участвовать в других проектах Церкви — о них можно почитать на официальном сайте Синодального отдела по благотворительности. Еще один надежный способ — жертвовать непосредственно на храм, прихожанином которого являешься, и делать это лично в храме», — заключил собеседник агентства. −0.