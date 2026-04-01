Актриса Дина Корзун назвала ловушкой желание получать легкие деньги в Сети

Дина Корзун назвала ловушкой желание блогеров получать легкие деньги в интернете.

Мечты о легком заработке в интернете и демонстрация мнимой шикарной жизни оказались ловушкой для блогеров, отметила в интервью РИА Новости актриса и общественный деятель Дина Корзун.

"Сфера долгое время была не урегулирована, налоги не платились, реклама не маркировалась. А сегодня? Причем, наказывают за, скажем так, нечестную деятельность в Сети же не только в России, по всему миру.

В итоге легкий заработок в интернете оказался ловушкой. Были те, кто демонстрировал в социальных сетях способы добычи легких денег, шикарную жизнь, путешествия. Они говорили, что для этого нужно только смело мечтать и быть дерзким. Но все возвращается на круги своя. Посмотрите, некоторые отказываются теперь от блогерства", — отметила Корзун.

По мнению актрисы, среди блогеров останутся только те, «кому действительно есть, чем поделиться, у кого за плечами — реальные знания».

Первого апреля в прокат выходит российский фильм «Желаю славы» (16+) о парне, который после несчастного случая становится знаменитым в Сети. Комедия, как рассказала Корзун, сыгравшая маму главного героя, высмеивает актуальные проблемы, которые связаны с блогосферой.

Большое интервью с актрисой читайте в ближайшие часы на сайте RIA.ru.