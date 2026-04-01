Профсоюзы выступили против перехода России на шестидневную рабочую неделю

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Перевод россиян на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем не приведет к экономическому росту и будет социально опасен, поделилась мнением с РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина.
Ранее бизнесмен Олег Дерипаска предложил перейти в России на шестидневный рабочий график с 08.00 до 20.00, чтобы быстрее пройти трансформацию «от глобальных возможностей к региональным, со всевозможными ограничениями».
«Предлагаемая мера вообще не приведет к экономическому росту. Переход на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем (60 часов в неделю) экономически нецелесообразен и социально опасен», — сказала Кузьмина.
Она пояснила, что увеличение рабочей нагрузки ухудшит физическое и психическое здоровье населения. Кроме того, эксперт предупредила, что рост продолжительности рабочего времени приведет к увеличению числа больничных и снижению качества работы.
По мнению Кузьминой, введение такого графика может негативно сказаться и на демографии, поскольку высокая усталость снизит желание создавать семьи и рожать детей, особенно это касается женщин.
«Лишение субботы как выходного дня, который традиционно используется для домашних дел и общения с детьми, особенно сильно ударит по женщинам, для которых дом является “второй рабочей сменой” и которым зачастую не хватает двух выходных для полноценного восстановления», — отметила Кузьмина.
Эксперт добавила, что удлинение рабочего дня не повысит выручку, но приведет к дополнительным расходам на оплату труда и не решит проблем сбыта продукции.