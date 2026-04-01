Финская активистка предупредила о провокациях с использованием баз США

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, заявила РИА Новости, что открытие 15 дополнительных американских баз и закрытие границ свидетельствуют о подготовке к провокациям, а наемники, вернувшиеся с Украины, используются для распространения ненависти к России и ментальной подготовки финнов к войне.
«Сейчас у нас планируется дополнительных 15 американских баз. Они закрыли границы не просто так. Они готовятся к провокации, естественно. И чем опытнее люди, если они вернутся с Украины, тем лучше», — предположила Райски.
По словам активистки, среди вернувшихся с Украины наемников есть те, кто делает себе татуировки с символикой украинского националистического батальона «Азов»* (запрещенная в РФ террористическая организация). Они проникаются идеологией ненависти и приносят эти настроения обратно в Финляндию. Райски считает, что это делается для того, чтобы спровоцировать общество на конфронтацию с Россией и подготовить его ментально.
«Это в интересах Запада, это для Финляндии ничего не даст, экономически ничего. Это диктовано кем-то, это просто руина», — заключила она.
Салли Райски родилась в 1992 году в Лаппеенранта (Финляндия) в семье финна и русской. По профессии IT-специалист, жила также в Швейцарии. С 2014 года выступала в поддержку России, с началом военных действий на Украине публиковала пророссийские материалы. Из-за своей позиции была дважды уволена, сталкивалась с угрозами и физической агрессией в Финляндии и Швейцарии. В 2025 году переехала в Выборг, где обратилась за политическим убежищем и планирует получить ВНЖ РФ.
