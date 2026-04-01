Аргентина признала КСИР Ирана террористической организацией

Аргентина признала Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией.
«Национальное правительство признало Корпус стражей Исламской революции террористической организацией», — говорится в сообщении пресс-службы президента в соцсети X.
В феврале Владимир Зеленский сообщил, что Киев официально признал КСИР Ирана террористической организацией.
Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф объявил, что законодательный орган признал армии стран — членов ЕС террористическими структурами.
Этот шаг стал ответом Тегерана на внесение Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций Евросоюза.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше