Ученый дал прогноз по весеннему половодью в России

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Половодье в бассейне Волги находится в стадии начального развития, а в бассейне Оки уже вступает в интенсивную фазу, рассказал в интервью РИА Новости главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.
«В бассейне Дона весеннее половодье прогнозируется опять маловодным, что, в общем, плохо, потому что проблема нехватки водных ресурсов существует там уже много лет. Росгидромет прогнозировал весеннее половодье на территории бассейна Волги чуть больше нормы. Сейчас оно находится в стадии своего начального развития», — сказал Болгов.
Половодье вступает в свою интенсивную фазу в бассейне Оки, добавил он.
«В ближайшие дни мы там будем ожидать максимальных уровней воды. Дальше процесс снеготаяния распространится на Западную, Восточную Сибирь и на Дальний Восток», — заключил учёный.