Ученые предсказали скорую гибель Земли

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Земля может не выдержать роста численности населения, говорится в статье, опубликованной учеными из университета Флиндерса в Австралии.
Исследователи утверждают, что при текущих темпах к концу 2070-х годов численность населения Земли достигнет 12,4 миллиарда человек, что доведет нашу планету до критического состояния.
«Земля не сможет поддерживать будущую численность населения — или даже сегодняшнюю — без серьезной перестройки социокультурных практик использования земли, воды, энергии, биоразнообразия и других ресурсов», — говорится в материале.
При этом, по мнению ученых, приемлемое количество людей составляет около 2,5 миллиарда.
«Реально устойчивая численность населения значительно ниже и ближе к тому уровню, который мир поддерживал в середине XX века», — сказал ведущий автор иследования Кори Брэдшоу.
На основе полученных результатов исследователи призывают общества переосмыслить подходы к использованию земли, воды, энергии и материалов.