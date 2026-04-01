СМИ: ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив силой

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив при помощи военной силы, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских чиновников.
По данным газеты, ОАЭ лоббируют принятие резолюции Совета Безопасности ООН, которая бы санкционировала такие действия. Представитель Эмиратов заявил, что дипломаты призвали США и страны Европы и Азии сформировать коалицию для открытия пролива силой.
По словам чиновника, ОАЭ активно рассматривают возможности военного вмешательства обеспечение безопасности пролива, а также в усилиях по его разминированию.
США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. До этого глава Белого дома Дональд Трамп требовал от исламской республики заключить сделку, исключающую наличие у нее ядерного оружия. В противном случае он грозил совершить еще более мощную атаку, чем прошлым летом.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.