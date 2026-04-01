СМИ: ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив силой

WSJ: ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив силой.

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. ОАЭ готовятся помочь США и союзникам открыть Ормузский пролив при помощи военной силы, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных арабских чиновников.

«ОАЭ готовятся помочь США и другим союзникам открыть Ормузский пролив силой», — пишет издание.

По данным газеты, ОАЭ лоббируют принятие резолюции Совета Безопасности ООН, которая бы санкционировала такие действия. Представитель Эмиратов заявил, что дипломаты призвали США и страны Европы и Азии сформировать коалицию для открытия пролива силой.

По словам чиновника, ОАЭ активно рассматривают возможности военного вмешательства обеспечение безопасности пролива, а также в усилиях по его разминированию.

США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. До этого глава Белого дома Дональд Трамп требовал от исламской республики заключить сделку, исключающую наличие у нее ядерного оружия. В противном случае он грозил совершить еще более мощную атаку, чем прошлым летом.

Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше