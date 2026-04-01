США закончат операцию против Ирана «не сегодня и не завтра», заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио перед запланированным обращением президента Дональда Трампа к нации по Ирану заявил, что конец американской операции против Ирана наступит «не сегодня и не завтра».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп в среду в 21.00 по времени Вашингтона (4.00 мск 2 апреля) выступит с обращением к нации по ситуации с Ираном.
«Мы видим финишную прямую. Это будет не сегодня и не завтра, но этот момент приближается», — сказал Рубио каналу Fox News.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В первый же день конфликта под удар попала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако позднее они не скрывали, что хотели бы видеть смену власти в Иране.