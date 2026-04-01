WSJ: третий авианосец США направляется на Ближний Восток

Американский авианосец USS George H.W. Bush и сопровождающие его военные корабли направляются на Ближний Восток, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США.
«В регионе он присоединится к авианосным ударным группам USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford», — говорится в публикации.
Ранее телеканал CNN писал, что власти США рассматривают возможность отправки на Ближний Восток авианосца USS George H.W. Bush.
До этого агентство Bloomberg сообщило об обнаружении новых проблем у горевшего авианосца USS Gerald R. Ford.