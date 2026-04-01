Трамп заявил, что не ставил целью военной операции смену власти в Иране

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что никогда не рассматривал смену власти в Иране в качестве цели военной операции США против этой страны.
«Смена не входила в список моих целей. У меня была одна цель — у них не должно быть ядерного оружия. И эта цель достигнута», — сказал глава государства в беседе с журналистами в Белом доме.
Он также отметил, что смена власти в исламской республике всё же произошла. Кроме того, президент прокомментировал ход переговоров, которые Вашингтон якобы ведёт с Тегераном.
Глава Белого дома уточнил, что новые лидеры Ирана представляются ему «гораздо более рациональными».
Напомним, 5 марта Трамп в телефонном разговоре с телеканалом NBC News отмечал, что у него есть несколько кандидатов на роль «хорошего лидера» исламской республики. При этом американский президент не назвал их имена. 31 марта глава Белого дома сообщил, что пока не готов объявить об окончании военной операции США против Ирана и прекращении попыток открыть Ормузский пролив.