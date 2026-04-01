Спецборт МЧС вылетел в Москву с пострадавшими при ЧП в Нижнекамске

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС вылетел в Москву с пострадавшими при происшествии в Нижнекамске, в медучреждения столицы доставят 10 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Во вторник на территории одного из производственных объектов «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание, в результате которого два человека погибли. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших доставлены в больницы. В МЧС РФ сообщали, что спецборт ведомства доставит в Москву пострадавших в результате ЧП в Нижнекамске.
Сопровождать пострадавших будут врачи аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и группа специалистов Минздрава РФ.