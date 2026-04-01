Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спецборт МЧС вылетел в Москву с пострадавшими при ЧП в Нижнекамске

Спецборт МЧС вылетел в Москву с десятью пострадавшими при ЧП в Нижнекамске.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС вылетел в Москву с пострадавшими при происшествии в Нижнекамске, в медучреждения столицы доставят 10 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Во вторник на территории одного из производственных объектов «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание, в результате которого два человека погибли. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщал, что 72 пострадавших доставлены в больницы. В МЧС РФ сообщали, что спецборт ведомства доставит в Москву пострадавших в результате ЧП в Нижнекамске.

«Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Москву с пострадавшими при происшествии в Нижнекамске… Всего в медицинские учреждения столицы будет доставлено 10 человек», — говорится в сообщении.

Сопровождать пострадавших будут врачи аэромобильного отряда «Центроспас» МЧС, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и группа специалистов Минздрава РФ.