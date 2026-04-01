Рубио обвинил НАТО в односторонних действиях в адрес США

Рубио обвинил НАТО в односторонних действиях в отношении США.

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обвинил НАТО в односторонних действиях в отношении США на фоне отказа ряда союзников помогать Вашингтону в проведении операции против Ирана.

«Если мы дошли до точки, когда альянс НАТО означает, что мы не можем использовать эти базы, когда фактически мы больше не можем использовать их для защиты интересов Америки, тогда НАТО — это улица с односторонним движением. Тогда НАТО означает, что наши войска находятся в Европе, чтобы защищать Европу, но когда помощь нужна нам, мы ее не получаем», — сказал Рубио каналу Fox News.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп решит вопрос о будущем НАТО после завершения конфликта с Ираном и с учетом отказа ряда союзников помогать США.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. На фоне эскалации практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и газа, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
