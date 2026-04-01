Операция США против Ирана вышла на финишную прямую, утверждает Рубио

«Я думаю, мы очень близки к достижению наших целей. Я не хочу указывать точные сроки, но мы можем увидеть финишную черту», — сказал Рубио в интервью Fox News.
При этом операцию против Ирана США закончат «не сегодня и не завтра», добавил госсекретарь.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.