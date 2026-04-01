Рубио анонсировал в скором времени новости по ситуации вокруг Кубы

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США, помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио анонсировал в скором времени новости по ситуации вокруг Кубы.

По версии главы американского внешнеполитического ведомства, Куба «нуждается в экономических и политических реформах». «Исправить их экономику невозможно без изменения государственной системы, у них большие проблемы, на этот счет нет никаких сомнений. Довольно скоро по Кубе будут новости, мы работаем над этим», — подчеркнул Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Президент США Дональд Трамп сообщил 5 марта, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».

Как сообщил 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель, Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые «были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям». Глава государства назвал целями диалога выявление требующих решения проблем и поиск соответствующих решений, а также «определение готовности обеих сторон к конкретным действиям на благо народов обеих стран» и «определение областей сотрудничества для противодействия угрозам и обеспечения безопасности и мира». Куба выразила готовность вести этот процесс на основе равенства и уважения к политическим системам обоих государств, к суверенитету и самоопределению правительства в Гаване, добавил Диас-Канель.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше