Рубио анонсировал в скором времени новости по ситуации вокруг Кубы

Как сообщил 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель, Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые «были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям». Глава государства назвал целями диалога выявление требующих решения проблем и поиск соответствующих решений, а также «определение готовности обеих сторон к конкретным действиям на благо народов обеих стран» и «определение областей сотрудничества для противодействия угрозам и обеспечения безопасности и мира». Куба выразила готовность вести этот процесс на основе равенства и уважения к политическим системам обоих государств, к суверенитету и самоопределению правительства в Гаване, добавил Диас-Канель.