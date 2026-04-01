Стармер может уйти с поста в результате революции, заявил Дмитриев

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что премьер-министр Британии Кир Стармер может уйти с поста в результате неизбежной революции, которую сам и провоцирует своими ошибочными решениями.
«Вместо того чтобы достойно уйти в отставку два месяца назад, некомпетентный Стармер может уйти в результате британской революции, которую он сам же и делает неизбежной своими постоянно ошибочными решениями. Запомните этот пост», — написал Дмитриев в соцсети Х.
Ранее Дмитриев уже неоднократно призывал Стармера уйти в отставку.