WSJ: ОАЭ готовятся помочь США в открытии Ормузского пролива

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность оказания военной поддержки США для обеспечения прохода судов через Ормузский пролив. По данным The Wall Street Journal, в случае реализации таких планов страна может стать первым участником конфликта со стороны государств Персидского залива, напрямую вовлеченным в противостояние с Ираном.
Сообщается, что Абу-Даби продвигает инициативу принятия резолюции в Совете Безопасности ООН, которая могла бы узаконить подобные действия. Кроме того, представители ОАЭ ведут дипломатическую работу с европейскими и азиатскими странами, призывая их присоединиться к формированию коалиции для обеспечения свободы судоходства в регионе.
По информации источников, в ОАЭ пока продолжают оценивать возможные форматы участия в конфликте. При этом, как отмечает издание, такой шаг может усилить напряженность на Ближнем Востоке и иметь долгосрочные последствия для региональной стабильности даже после завершения текущего противостояния.