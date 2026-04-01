WSJ: ОАЭ готовятся помочь США в открытии Ормузского пролива

ОАЭ рассматривают возможность оказания военной поддержки США для обеспечения прохода судов через Ормузский пролив.

Источник: Аргументы и факты

Объединенные Арабские Эмираты рассматривают возможность оказания военной поддержки США для обеспечения прохода судов через Ормузский пролив. По данным The Wall Street Journal, в случае реализации таких планов страна может стать первым участником конфликта со стороны государств Персидского залива, напрямую вовлеченным в противостояние с Ираном.

Сообщается, что Абу-Даби продвигает инициативу принятия резолюции в Совете Безопасности ООН, которая могла бы узаконить подобные действия. Кроме того, представители ОАЭ ведут дипломатическую работу с европейскими и азиатскими странами, призывая их присоединиться к формированию коалиции для обеспечения свободы судоходства в регионе.

По информации источников, в ОАЭ пока продолжают оценивать возможные форматы участия в конфликте. При этом, как отмечает издание, такой шаг может усилить напряженность на Ближнем Востоке и иметь долгосрочные последствия для региональной стабильности даже после завершения текущего противостояния.

Ранее сообщалось, что авиаперевозчик Emirates объявил о запрете на въезд и транзитный проезд для жителей Ирана через территорию Объединенных Арабских Эмиратов.

Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией.
